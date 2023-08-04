أول رد فرنسي على إلغاء الاتفاقات العسكرية مع النيجر

علّقت فرنسا، اليوم الجمعة، على قرار الانقلابيين في النيجر بإلغاء اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "سلطات النيجر الشرعية وحدها هي المخولة" بمثل هذا القرار .

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية"، مضيفة أن فرنسا "تعترف شأنها مثل باقي الأسرة الدولية بالسلطات الشرعية في النيجر".

وأعلن الانقلابيون في النيجر، إلغاء اتفاقيّات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، تتعلق خصوصاً بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة، وبوضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد الإرهابيين، متوعّدين أيضا بـ"ردّ فوري" على أيّ "عدوان"، أو "محاولة عدوان" من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا "إكواس".