زوجة الراحل صالح سليم تلحق بنجلها «هشام» بعد أقل من عام على رحيله

أعلنت الفنانة الكبيرة يسرا، وفاة زينب لطفي، والدة زوجها، وأرملة الراحل صالح سليم، ونعت الفنانة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، الفقيدة، مدونة: «توفت إلى رحمة الله تعالى، والدة زوجي زينب لطفي، حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم».

رحيل زوجة صالح سليم بعد عام من رحيل ابنها «هشام»

ورحلت زينب لطفي، والدة زوجها، وأرملة الراحل صالح سليم، عقب ما يقرب من عام من وفاة نجلها الفنان هشام سليم، الذي رحل في سبتمبر 2022.

وكانت زوجة الراحل صالح سليم تبتعد عن عدسات الكاميرات والإعلام، على الرغم من كونها سيدة من منزل ضم مشاهير وأساطير الفن والرياضة