نقل 3 أشخاص مصابين في مشاجرة بالشرقية لمستشفى أبو حماد

استقبل مستشفي ابو حماد المركزي صباح اليوم الجمعة، 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر مشاجرة مع آخرين وتم عمل الاسعافات الاولية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورد إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول كل من" مصطفى م ع" 66 سنة عامل زراعى و" إبراهيم م ح" 24 سنة عامل ووالده " محمد ح" 54 سنة عامل مقيمون نطاق مركز أبوحماد مصابون بجروح قطعية متعددة.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة مع أخرين بمنطقة أبو الدهب نطاق مركز أبوحماد وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.