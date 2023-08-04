تعرف على أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم

قالت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف تعريفى، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ان هناك بعض الأعراض التى توضح الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عن تشابه أعراض الاصابة بسرطان عنق الرحم مع الاعراض النسائية الطبيعية مثل نزول دم الطمث بين الدورات ، ووجود الام اسفل البطن ، ووجود دم اثناء العلاقة الزوجية.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة مراجعة الطبيب المختص فى مثل تلك الحالات .

من ناحية اخرى، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة 100 يوم صحة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن تكثيف تواجد الحملة في المنافذ البرية والبحرية والحجر الصحي بالمطارات خاصةً ذات الترددات المرتفعة، والتواجد بالأماكن ذات الكثافة المرتفعة ومن بينها الأماكن الحدودية والساحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتحسين الصحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات اللازمة بمختلف أشكالها في كافة التخصصات الطبية.