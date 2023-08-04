صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على عمق العلاقات بين مصر واليونان

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 09:35 ص

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم / الجمعة / تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار الاتحاد الأوروبى، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثى مع قبرص.

وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان السيسى يبحث مع رئيس وزراء اليونان التعاون الثنائى قالت الصحيفة أنه خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى امس بالعلمين الجديدة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس تم عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس السيسى بزيارة رئيس الوزراء اليونانى إلى مصر، مجددا التهنئة على الفوز الانتخابى الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليونانى فى قيادة رئيس الوزراء اليونانى.

وفى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان قمة مصرية - يونانية لتعزيز العلاقات وبحث قضايا المنطقة ذكرت أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون فى مجالات التعاون العسكرى والاقتصادى والثقافى، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعى والربط الكهربائى، وكذا التعاون فى قطاعات التحول الأخضر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد موقف مصر بدعم المسار السياسى وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابى الرئاسى والبرلمانى، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبان اتفقا فى هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام وأمن واستقرار.

وتحت عنوان السيسى وميتسوتاكيس: تنسيق فى مواجهة التحديات واستمرار التعاون الاقتصادى والعسكرى قالت صحيفة الراى الكويتية أنه خلال اللقاء تم تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتساق مواقف الدولتين فى منطقة شرق المتوسط، والتأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار.