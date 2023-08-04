اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال علي جنوب البلاد وطقس حار رطب على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثير للرمال والاتربة على اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة، وامطار خفيفة ورعدية علي مناطق من أقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري35 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 30 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 31 درجة .