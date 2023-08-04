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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، يوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طورة جنوب غربي جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ولفتت المصادر إلى أن القرية تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها نصب حواجز عسكرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رمانة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.

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