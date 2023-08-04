الرئيس التونسي: يجب أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، مشيرًا إلى أهمية استقلالية القضاء واستقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد، يوم الخميس مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش معه مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.

ولفت الرئيس بحسب بيان صحفي، إلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى بحجة احترام الإجراءات في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.