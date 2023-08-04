رئيس حي الدقي يتابع غلق المحال في المواعيد المقررة لتخفيف أحمال الكهرباء.. صور

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي حملة مُكبرة؛ لمتابعة غلق المحلات والورش والكافيهات في المواعيد المقررة.

الحملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، مع المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لغلق إضاءة كافة اللوحات والشاشات الإعلانية ومتابعة انتظام تخفيض إضاءة واجهات المحال وأعمدة الإنارة، وذلك في إطار إجراءات ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وأثناء سير الحملة تمكنت من رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

كما وجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية، مشددًا على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك .

كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.