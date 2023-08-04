تفاصيل ضبط المتهم بفيديو الاعتداء على شخص في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الخميس، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد الأشخاص لقيام آخر بالتعدي عليه وإصابته وضبط مرتكب الواقعة.



في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر "بعصا خشبية" وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتب لتركيب كاميرات المراقبة - مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الناحية) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر مطالبة المجنى عليه "للجانى" بباقى مستحقاته المالية مقابل تركيب كاميرات مراقبة بالمحل خاصته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

