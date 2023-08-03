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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة أكتوبر تطلب تحريات الأمن حول مصرع شخص في حادث تصادم لودر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طلبت النيابة العامة بأكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص  في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة. كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، وكذلك أمرت النيابة بحجز صاحب اللودر ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة "ن س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.


فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الشيخ زايد بالجيزة العثور على جثة