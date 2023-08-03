إدارة الطور تكتسح قائمة أوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء بـ١٤ طالبا

اكتسحت إدارة طو سيناء التعليمية، في محافظة جنوب سيناء، قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ب ١٤ طالبا من ٣١ طالبا هو إجمالي عدد الأوائل على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية على مستوى إدارات المحافظة الثمانية، تلاها إدارة شرم الشيخ ب ١٠ طلاب، تلاها إدارة رأس سدر التعليمية ب ٤ طلاب، تلاها إدارة نويبع التعليمية ب طالبين، وأخيرا إدارة ابوزنيمة التعليمية طالبة واحدة.

ففي قائمة أوائل علمي علوم والتي ضمت ١١ طالبا وطالبة، مثل إدارة طور سيناء ٨ طلاب، ومثل إدارة شرم الشيخ طالبة واحدة، وبالمثل طالب واحد مثل إدارة رأس سدر وإدارة ابوزنيمة.

وفي قائمة أوائل علمي الرياضيات التي ضمت ١٠ طلاب، مثل إدارة طور سيناء ٥ طلاب، وشرم الشيخ طالبين، وطالب واحد مثل ادارة نويبع، بينما مثل إدارة رأس سدر طالبان.

بينما ضمت قائمة أوائل الشعبة الأدبية طالب واحد مثل إدارة طور سيناء، و٧ طلاب بشرم الشيخ، وطالبان مثلا إدارة رأس سدر.

من جانبه، هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة.

ونقل تهنئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا، مؤكدًا حرص المحافظ بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.