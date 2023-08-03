الخصاونة يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية

أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في الأردن.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

ولفت الخصاونة إلى تطلع الأردن لتوسيع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وتوفير الدعم المالي والفني لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يجري التحضير لإقامتها مثل مشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه.

وأشار رئيس الوزراء الأردني على أن مشروع الناقل الوطني للمياه يحظى بأولوية كبرى وأن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات تنفيذه في ظل العجز المائي الكبير الذي يعانيه الأردن ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيه.

كما أكد الخصاونة أن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتوقع إنجازه قريبا سيسهم في تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة وفي إطار من الشفافية والحوكمة المطلوبة.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون والشراكة بين الأردن والمؤسسة مؤكدا استمرارية دعم المؤسسة للأردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على أن يكون الأردن مركزا إقليميا لدعم عملياتها والمشاريع التي تمولها المؤسسة في المنطقة.