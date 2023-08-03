رئيس الرقابة علي الصادرات يلتقي ممثلي "يوني ليفر" لحل مشكلة إصدار شهادات المنشأ

استقبل المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلي شركة يوني ليفر مشرق العالمية، عصام أحمد بادويلان مدير عام حماية العلامة التجارية لشركة يوني ليفر مشرق العالمية فى الشرق الاوسط، وخالد محمد مدير حماية العلامة التجارية لشركة يوني ليفر مشرق العالمية في الشرق الاوسط، ومن الهيئة الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، ومحمد حامد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتحقق، وذلك فى إطار دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وسرعة نفاذها في دول الاستيراد على الوجه الامثل.

حيث تقدمت الشركة بطلب للحفاظ على منتجات الشركة من السلع المصرية المصدرة الى الخارج وذلك ثقه منها في دور الهيئة والجهود المبذولة لدعم الشركات المصدرة وحل المشاكل التى تواجه المصدرين وسرعة الاستجابة لها.

وعلى ضوء ذلك تم إصدار تعليمات لجميع فروع الهيئة بعدم إصدار شهادات منشأ باسم الشركة إلا لمندوبي الشركة المفوضين من قبل الشركة حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات بتصدير منتجات لشركة يونى ليفر مشرق صاحبة العلامة التجارية دون موافقة الشركة.

وعلى هامش الاجتماع استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الهيئة من دورات تدريبية، وإصدار شهادات المطابقة 17065، وشهادات البيع الحر، وفحص عينات التعاقد.

كما تم الاتفاق على ان يتم التواصل الدائم مع الهيئة للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمصدرين وكذا إعداد ورش عمل للقائمين على التصدير بالشركة للتوعية والتعريف بقواعد المنشأ ومتابعة ما يتم من تحديث للاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع مصر والأسواق الخارجية الجديدة المتاحة للتصدير.