تعليم القاهرة: امتحانات الدبلومات الفنية تسير بدون مشكلات

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (دور ثان)، حيث يؤدى ٨١٨ طالب وطالبة امتحان صناعى ثلاث سنوات، ٥٥٣ تجارى ثلاثة سنوات، (٩٠ ) فندقى ثلاث سنوات.

وأكد "موسى" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لضمان سير وانتظام العملية الامتحانية.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الإمتحان.

وصرح الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام دون أى مشاكل او معوقات.