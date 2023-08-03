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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

«أبوظبي الأول مصر» ينفى شائعات شطب قيده من سجل عضوية البورصة المصرية

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول مصر
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أصدر بنك أبوظبى الأول مصر اليوم الخميس، بيانا للرد على شائعات شطب قيده من سجل عضوية البورصة المصرية.

وقال البنك في بيانه؛ إيماءً إلى الأخبار المتداولة حول شطب قيد بنك أبوظبي الأول مصر من سجل عضوية البورصة المصرية؛ ينفي بنك أبوظبي الأول مصر صحة هذه الأخبار كونها أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك أنه لم يتم شطب عضويته بالبورصة وإنما تم تعديل وضعه من مسمى "فرع بنك أجنبي" ليصبح التوصيف الجديد "بنك مصري خاص"، وذلك بعد اكتمال الكيان الجديد بنجاح عقب الدمج مع بنك عودة في العام الماضي؛ وهذا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية المعنية.

ويهيب بنك أبوظبي الأول مصر بوسائل الإعلام والمنصات الإخبارية تحري الدقة في الأخبار المتداولة حول البنك وعملياته التشغيلية وإفصاحاته، ويؤكد أن جميع أخباره يعلنها في حينها بكل شفافية؛ تماشيًا مع استراتيجية الحوكمة التي يتبعها.

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