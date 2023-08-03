إثيوبيا تلغي رحلات جوية داخلية بعد مواجهات بين الجيش وجماعة متمردة

ألغت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات جوية بين العاصمة أديس أبابا وإقليم أمهرا، وسط تقارير تفيد بوقوع مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة متمردة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن التوترات بين ميليشيا فانو المسلحة، التي انحازت مؤخرا لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه المستمرة منذ عامين، ضد المقاتلين في منطقة تيجراي، تصاعدت منذ أن قررت الحكومة في أبريل الماضي دمج كل القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة. وقد رفضت ميليشيا فانو تسليم أسلحتها، مما أسفر عن اندلاع مواجهات مع القوات الاتحادية.

وأوضح جيزاشيو مولونه، المتحدث باسم المنطقة، إنه لا توجد رحلات جوية إلى أمهرا منذ الأول من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، قالت السفارة الإسبانية في إثيوبيا في مذكرة بشأن السفر أمس الأربعاء "بسبب عدم الاستقرار في أمهرا، نوصي المواطنين الإسبان بتجنب السفر لهذه المنطقة".

بينما قال المتحدث باسم الجيش جيتنيت أداني، مطلع الشهر إن الجيش سيتخذ إجراء ضد فانو لقيامها بزعزعة السلام، كما نقلت شبكة إثيوبيا الحكومية عن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين القول، أمس الأربعاء، إن المشاكل الأمنية في أمهرا تثير قلقا متزايدا.