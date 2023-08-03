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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

 

وأوضحت الأرصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الجمعة نشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة علي مناطق من اقصي جنوب البلاد  علي فترات متقطعة. 

 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35  للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24  درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 30 ، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 26  ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 29  درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا