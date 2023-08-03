أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الجمعة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة علي مناطق من اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 30 ، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 29 درجة.