رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات.. صور

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم الخميس، أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المُكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد المادية و البشرية لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية.

فيما تضم اللجنة كلاً من الدكتورة سحر موسى على عميد كلية تمريض عين شمس ورئيس اللجنة، الدكتورة مها عادل سالم عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية سابقًا، الدكتورة نهاد فكرى الأستاذ بكلية التمريض جامعة الاسكندرية، عقيد أحمد الروينى الأكاديمية الفنية العسكرية، عقيد محمد الكومى هيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة الهندسى بجامعة المنصورة الأهلية، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ومدير البرامج بالكلية، الدكتورة أمينة محمد رشاد النمر عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، الدكتورة رئيفة رفعت علام قائم بعمل عميد كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

فيما تفقدت اللجنة مبنى العلوم الطبية والمدرجات والمعامل لوضع التقرير النهائى عن جاهزية الجامعة للبدء فى برنامج بكالوريوس علوم التمريض مع بداية العام الدراسى القادم ليكون إضافة جديدة لسلسلة البرامج بجامعة المنصور الأهلية.

وتفقدت اللجنة خلال الجولة المدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل والمكتبة العلمية ومعامل الحاسب الآلي وقاعات الامتحانات الإلكترونية وبرامج الادارة الالكترونية و الكنترولات ومكاتب شئون الطلاب والمساحات الخضراء والأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة الأهلية تعد إنجازًا كبيرًا تحقق فى وقت قياسى بفضل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم وتؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج تعليمية جديدة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويتم التدريس بأحدث الوسائل التعليمية.

وأثنت اللجنة على المجهودات العظيمة المبذولة في تجهيز مثل هذا الصرح العظيم الذي بُني بإيمان عميق بأهمية مهنة التمريض ودورها الرئيسي في نظم الرعاية الصحية ، والنهوض بالواقع الصحي في ضوء رؤية مصر 2030.

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