حملات تموينية مكبرة للرقابة على السلع الغذائية في دمياط

أعلن المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عن تحرك متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وثلاجات المجمدات بقطاع جنوب دمياط تحت إشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب .

و تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بحضور البدري النمر مفتش التموين ،و محمد أيمن مفتش الأغذية ،و فاطمة العجمي مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ،و والدكتورة ولاء جعفر الطب البيطري ، و إبراهيم السيد عبد الرازق هيئة سلامة الغذاء ، اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها ومحال بيع المجمدات.

تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات.

يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

واصلت مديرية الصحة بدمياط الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمصيف راس البر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية علي ١٣ منشأة برأس البر وتم التوصية بغلقها إداريا وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر جنحة صحية وتم قيد المحاضر لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وتم ضبط ٥٦٠ كيلو ايس كريم وزبادى وقشطة وتم اعدام ١٨٥ كيلو اغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية و اعدام ٢١٥ لتر عصائر وزيت طعام سبق استعماله من الطاسة.

تم سحب ١٠ عينات من الاغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.

وتهيب مديرية الصحة بدمياط المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.