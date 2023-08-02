إصابة 3 أجانب ومواطن إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون

أصيب 3 روس ومواطن إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون اتجاه العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد محمد خطاب، 30 سنة، يقيم بالجيزة، مصاب بكدمات وسحجات،، ديماتيلر جراجانوف 14 سنة،، فلاديمير جراجانوف 8 سنوات، إلينا جراجانوف، 39 سنة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون اتجاه العلمين ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة سيدة وطفلين يحملان جنسية أجنبية ومرافقهم المصرى، وتم المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.