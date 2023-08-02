قبل قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 10:25 م

واصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الخميس 2 أغسطس 2024 الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة قبل ساعات من قرار البنك المركزي المصري للنظر في إمكانية تحريك الفائدة ومن ثم الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيها للشراء ونحو 30.9586 جنيها للبيع

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيها للشراء ونحو

30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك CIB اليوم

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIBنحو 30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر اليوم 30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك الإستثمار العربي AIB في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك الكويت الوطني NBK في مصر اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBKنحو 30.85 جنيها نحو

30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في المصرف المتحد في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك قناة السويس في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك الإسكندرية في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في البنك العقاري المصري العربي في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك بلوم في مصر اليوم

سجل سعر الادولار في بنك بلوم اليوم 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك المشرق في مصر اليوم

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في كريدي أجريكول في مصر اليوم

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أسعار العملات في بنك SAIB في مصر اليوم

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أسعار العملات في المصرف العربى الدولى AIB في مصر اليوم

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أسعار العملات في بنك HSBC في مصر اليوم بنك

بلغ سعر الدولار في بنك HSBC اليوم نحو 30.85 جنيها للشراء فيما سجل نحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في البنك المصري الخليجي في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو30.85 جنيها

ونحو 30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك التنمية الصناعية IDB في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDBاليوم 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في البنك الأهلي اليوناني في مصر اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو30.75 جنيها للشراء ونحو 30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك البركة في مصر اليوم

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم 29.45 جنيها للشراء ونحو 29.55 جنيها للبيع.