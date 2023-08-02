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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى كامل يرقص مع أحمد العيسوي بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين (فيديو وصور)

مصطفى
مصطفى
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شهدت العملية الانتخابية على مقاعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أجواء تنافسية مميزة انتهت بفوز 12 مرشحا.

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، التهنئة للفنان أحمد العيسوي، بعد فوزه الكبير وحصوله على أعلى الأصوات في مختلف المقرات الانتخابية بالمحافظات.

 وقام الفنان مصطفى كامل، بالرقص على المزمار البلدي مع الفنان أحمد العيسوى احتفالا بفوزه الكاسح في الانتخابات.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين شهدت فوز كل من الفنان حلمي عبدالباقي، والفنانة نادية مصطفى، محمد أبو المجد ومحمد أبو اليزيد وخالد بيومي ومنصور محمد كمال ومحمد عبد الله ومحمد صبحي علي وعلاء سلامة وعاطف إمام وعلى عبدالحليم على.

 وتسابق فى الانتخابات 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

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مصطفى كامل المزمار البلدي الرقص