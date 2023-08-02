aiBANK يفتتح مبنى إداري جديد بمول بندر في المعادي

افتتح aiBANK مبنى إداري جديد لـSales &Mortgage Hub بمول بندر بمنطقة المعادي.

وقد حضر الافتتاح كل من تامر سيف الدين – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـaiBANK ومي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأيضا عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وكذلك أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق.

علاوة على لفيف من القيادات المصرفية بالبنك وهم عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال.

وأيضا إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة وتامر مصطفى، رئيس أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة.

بجانب شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع وBusiness Banking بالبنك.

وهبة السعيد، رئيس الشمول المالي بالبنك، ومصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري.

والجدير بالذكر أنه تم تخصيص هذا المقر كمركز خدمة متكامل لتسهيل الإجراءات.