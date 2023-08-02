اعتمد اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية لعام 2023، بهدف ضخ قيادات جديدة وتصعيد أخرى للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمنى.

وضمت الحركة تعيين العميد سامح نجيده وكيل عام مباحث الإسكندرية، العقيد نعمان أبو السعد، رئيسا لمباحث مرور الإسكندرية، والمقدم فادي أبو الدهب رئيس مباحث مينا البصل، والمقدم أحمد شمس، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، والمقدم محمد إسماعيل، رئيسا لمباحث قسم شرطة الدخيلة، الرائد محمد مصطفى، رئيس مباحث الجمرك، المقدم خالد ثروت رئيس مباحث النجدة، العقيد ياسر القطان، مأمور لقسم شرطة الدخيلة، ومقدم عبدالرحمن سلامة رئيس مباحث اللبان.

كما تقرر تعيين مقدم محمد نيرانه رئيس مباحث سيدى جابر، مقدم شادي عليوة رئيس مباحث شرق، مقدم أمير مصطفي رئيس مباحث كرموز، المقدم محمد الخبي رئيس مباحث المنتزه ثان، المقدم عبدالعزيز عبدالحي، رئيسا لمباحث قسم شرطة العطارين، المقدم محمد رجب رئيس مباحث الرمل ثان، المقدم شهاب مصطفي، رئيس مباحث الرمل أول، المقدم محمد عز رئيس مباحث المنشية، المقدم حسين الأفندي، رئيس مباحث محرم بك.

وضمت القائمة المقدم أحمد رستم، رئيس مباحث العامرية أول، اللواء حازم عطية مساعد فرقة العامرية، العقيد هيثم عبد المنعم مفتش فرقة العامرية ثان، المقدم عهد بسيوني مفتش فرقة اللبان، العميد أحمد السخرى، مأمور سجن برج العرب، العميد محمد التهامي مأمور قسم العامرية أول، العقيد مصطفى المسلماني مأمور قسم البرج، العقيد محمد إسماعيل مأمور العامرية ثان.