«كريدي أجريكول مصر» يحقق 2,509 مليون جنيه صافي ربح بنهاية النصف الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 2,509 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 146٪ على أساس سنوي.

سجلت ودائع العملاء 75 مليار جنيه، محققة بنسبة نمو بلغت 53٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 36.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 10٪ على أساس سنوي.

بلغت نسبة الحسابات الجارية والادخار إلى إجمالي الودائع 57.4٪، بزيادة بلغت 268 نقطة أساس على أساس سنوي.

سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.66٪، بنسبة تغطية بمقدار156.7٪.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 49٪، مسجلة بنسبة انخفاض بلغت 19٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في حجم الودائع مقابل القروض، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه المصري.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 19.09٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 6.0٪، والعائد على متوسط حقوق الملكية 45.9٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 22٪.

مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

احتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال النصف الأول من عام 2023، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً قدره 4,489 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 108٪ على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً قدره 36.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 10٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 75 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 53٪ على أساس سنوي.

وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً قدره 3.3 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 14٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعاً قوياً بلغ 24 مليار جنيه مصري، مسجلة بنسبة نمو قدرها 91٪ على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر خلال النصف الأول من عام 2023 إنما تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، طبقًا لاستراتيجية البنك التي تستهدف مواصلة النمو داخل السوق المصري مع الحفاظ على المكانة الرائدة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.

وبوجه عام، فقد شهدت محفظة قطاع التجزئة نمواً طفيفاً على أساس سنوي، حيث حققت القروض النقدية نمواً جيداً، بينما تباطأ نمو قروض السيارات نتيجة لظروف السوق، في حين سجلت قروض التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة للتمويل العقاري نمواً بنسبة 144٪ على أساس سنوي.

وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر قام بإطلاق منتجات جديدة خلال الربع الثاني من عام 2023 مثل القروض النقدية الجديدة لأعضاء الأندية، وإطلاق الحساب اليومي الجديد My Community، علاوة على اعتماد مشروعات جديدة لتمويل الإسكان بهدف تعزيز نشاط التمويل العقاري، وتوقيع شراكات جديدة خاصة بالمجتمعات المغلقة مع كل من نادي الرحاب ومدينتي. إلى جانب ما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض لعملائه القائمين والجدد على حد سواء، والتي تستهدف زيادة نسبة الاستحواذ على العملاء ودعم معدلات العملاء النشطين والشمول المالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نمو إجمالي العملاء النشطين بنسبة 3٪ على أساس ربع سنوي و4٪ على أساس سنوي.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق رضا العملاء من خلال تعزيز نشاط البيع التبادلي، وزيادة متوسط المنتجات والخدمات لكل عميل، وكذلك رفع معدلات استخدام بطاقات الائتمان.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الادخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشيطين. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 5٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، و10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 24٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، و53٪على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه مصري.

أداء الربحيــــة

حقق صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 108٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 4,489 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة قدرها 99٪ على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري للبنك، فضلاً عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 23٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالتحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 25٪ في نهاية يونيو. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً بنسبة بلغت 20.8٪ من 35.2٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 154٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3,556 مليون جنيه مصري.

وسجلت تكلفة المخاطر مبلغ -187 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -1 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي يمثل استرداد ديون محددة خلال النصف الأول من عام 2022، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات وأطراف مقابلة محددة خلال هذه الفترة.

وسجل صافي الربح مبلغاً قدره 2,509 مليون جنيه مصري، محققًا بنسبة نمو بلغت 146٪ على أساس سنوي، ومدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 8٪ و7٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 15٪ مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، فضلاً عن جودة أداء العمولات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6٪، مدفوعة بنشاط التمويل التجاري، والتأمين المصرفي، والبطاقات، إلى جانب جودة التحكم في نفقات التشغيل.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

استقرت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصرعند 2.66٪، حيث أنها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عما يتمتع به البنك من جودة معدلات التغطية، وهو الأمر الذي يعكس قوة المركز الائتماني للبنك الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وعلاوة على ذلك، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، ويوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

التحــول الرقمــي

شهد كريدي أجريكول مصر في ذلك الربع المزيد من النجاح في قنواته الرقمية( Banki Mobile) ، ويعد ذلك أحد أهم الإنجازات شديدة التنافسية.

وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد أثبت تطبيق الهاتف المحمول "Banki Mobile" نفسه كأداة مصرفية جوهرية بالنسبة للعملاء بمتوسط تسجيل دخول شهري لكل عميل يقترب من 8 مرات شهرياً. كما تجدر الإشارة إلى أن تصنيف تطبيق الهاتف المحمول في متجر أندرويد ظل مستقراً عند 4.3 (معدل متوسط متجر التطبيقات) صعوداً من 3.7 في عام 2021. كما شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 771 ألف معاملة رقمية على تطبيق الهاتف المحمول والمعاملات المصرفية عبر الأنترنت والمحفظة البنكية الرقمية، من 771 ألف معاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى جانب إجراء 96٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، ومما يستحق الذكر أن معدل استخدام المحفظة البنكية وما يتم عليها من معاملات قد سجل رقماً قياسياً جديداً يبلغ 223 ألف معاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 12٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وعلاوة على ما تقدم، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وساهم ذلك بشكل ملحوظ في زيادة عدد المعاملات الصادرة إلى أكثر من 115 ألف معاملة، وأكثر من 100 ألف معاملة واردة، هذا بالإضافة إلى جذب أكثر من 30 ألف مستخدم مسجل وهو الأمر الذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة في دعم الشمول المالي وخاصة في ظل الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 97٪ من عملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاموا بالتسجيل على تطبيق الهاتف المحمول "Banki Business"، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 95٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، فضلاً عن انضمام وإعادة تنشيط أكثر من 219 عميل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 24٪ خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد واصل كريدي أجريكول مصر بنهاية الربع الثاني من عام 2023 تقدمه المتميز في مجال قبول الدفع الإلكتروني، وذلك في ظل الإطلاق الناجح لبوابة الدفع "banki Commerce" خلال عام 2022. ومع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، فقد ساهم كريدي أجريكول مصر في دعم جهود البنك المركزي نحو "مجتمع غير نقدي". وبحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023، فقد حققت خدمة "banki Commerce " تدفقات مدفوعات إجمالية بلغت 38 مليون جنيه مصري، فضلاً عن تنفيذ 30 ألف معاملة تجارة إلكترونية باستخدام البوابة الجديدة. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع الإلكتروني، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية

وقع كريدي أجريكول مصر مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك مصر لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة، بقيمة استثمارية تبلغ 4.2 مليون جنيه مصري، حيث يوفر المشروع حلول زراعية متقدمة لقريتين من قرى منطقة الدلتا، من بينها توفير مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لرفع مياه الري، والتي تستهدف كفاءة وصول مصادر مياه الري، وزيادة المحاصيل، والموارد الغذائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن توفير فرص عمل، وجدير بالذكر أن ذلك المشروع سيكون له تأثير إيجابي ملموس على حياة نحو 26000 ألف شخص.

وعلاوة على ما تقدم، فقد أطلق كريدي أجريكول مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية للاوتيزم (منظمة غير حكومية (مشروعاً لدمج الشباب المصابين بالتوحد داخل المجتمع، بقيمة استثمارية بلغت 2 مليون جنيه مصري، حيث ويستهدف المشروع تجهيز مركز تدريب مهني جديد بالكامل باسم"IMPACT" ، حيث ويقدم المركز 7 أنواع من ورش العمل التي تقدم للشباب المصابين بالتوحد المهارات اللازمة التي تساعدهم في توفير دخل مناسب لهم.