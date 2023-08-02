بالفيديو.. غسل الكعبة المشرفة من الداخل

أنهت رئاسة شئون الحرمين بمشاركة نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، غسل الكعبة المشرفة، اليوم الأربعاء، فيما أوضحت هيئة شئون الحرمين طريقة غسل الصرح الإسلامي الأكثر قداسة.

ونشرت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، مقطع فيديو أظهر "القناديل المعلقة" داخل الكعبة إلى جانب مقطع آخر للحظة فتح باب الكعبة استعدادا لغسلها.

من جانبها، أوضحت رئاسة شئون الحرمين طريقة غسل الكعبة إذ قالت: "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدين من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".

وأردفت الرئاسة بالقول: "حيث كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام، لأنه أصبحت الكعبة المشرفة محكمة الإغلاق مشيدة بدقة وإتقان تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها".

وتابعت رئاسة شئون الحرمين: "في الوقت الحاضر يتم فتح الكعبة المشرفة من خلال وضع درج تم صنعه حديثاً مجهز ببعض التقنيات والإضاءة ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبه لفتح باب الكعبة ويحرص كثير من الأمراء والوزراء وغيرهم على شرف المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها".

وأضافت رئاسة شئون الحرمين بالقول: " كما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أجود أنواع المنظفات والمطهرات وجلب ماء زمزم وماء الورد الخالص مع صنع أدوات وأواني نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة".

