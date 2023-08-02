مصرع وإصابة 7 أشخاص في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب بالسنغال

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء إلقاء مهاجم قنبلة حارقة على حافلة للركاب في العاصمة السنغالية داكار، وفقا لوزارة الداخلية.

وأوضح أنطوان فيليكس عبدالله ديومي وزير الداخلية، إن المهاجمين سلبوا الركاب أموالهم وهواتفهم النقالة، متعهدا بالعثور على الجناة وتوقيفهم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال سائق الحافلة عبدالله ديوب، إن مجموعة من الشبان الملثمين استقلوا الحافلة وأهانوه، بينما عمد أحدهم إلى إشعال القنبلة الحارقة ورميها.

يأتي هذا، في وقت تشهد السنغال تظاهرات احتجاجا على اعتقال أبرز المعارضين في البلاد، عثمان سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية.