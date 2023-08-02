التصريح بدفن جثتي عامل وشقيقته لقيا مصرعهما خنقا بالغاز بالساحل

صرحت نيابة الساحل، اليوم، بدفن جثتي عامل وشقيقته لقيا مصرعهما خنقًا بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما بمنطقة الساحل وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بلاغًا بوقوع تسرب غاز داخل شقة ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثتى عامل وشقيقته وتبين وفاتهما اختناقًا بالغاز، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.