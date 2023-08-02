رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث مع وزير الدفاع الروسي سبل دعم التعاون بين جيشي البلدين

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة مع وزير الدفاع الروسي، الفريق أول سيرجي شويجو، السبل الكفيلة لدعم التعاون بين جيشي البلدين وآفاق تعزيزه.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع الروسية، من قبل الوزير الروسي، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى موسكو.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حمل رئيس أركان الجيش الجزائري رسالة صداقة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، إلى نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي وقواته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي.

