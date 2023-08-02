ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث مع وزير الدفاع الروسي سبل دعم التعاون بين جيشي البلدين

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة مع وزير الدفاع الروسي، الفريق أول سيرجي شويجو، السبل الكفيلة لدعم التعاون بين جيشي البلدين وآفاق تعزيزه.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع الروسية، من قبل الوزير الروسي، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى موسكو.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حمل رئيس أركان الجيش الجزائري رسالة صداقة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، إلى نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي وقواته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي.
 

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بحث التعاون العسكري