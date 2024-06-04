نائب محافظ القاهرة: أولوية لتقديم الخدمات لزائري الحدائق وخلق متنفس حضاري للأهالي

تفقدت اليوم المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأعمال الجارية بحديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد بنطاق حي السيدة زينب لمتابعة مستجدات أعمال التطوير وتقديم الخدمات بصورة مستمرة في ضوء البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة ومؤسسة مساجد للصيانة المستمرة وتوفير الخدمات الأمنية وأعمال النظافة لاستكمال ما تم الانتهاء منه لإحياء مسار أل البيت .

حيث تابعت موقف الخدمات والأكشاك الخدمية بحديقة قنديل أم هاشم والتي يتم إقامتها حاليا لخدمة مرتادي الحديقة وزوار الموقع وأهالي السيدة زينب باعتبارها المتنفس الحيوي للزوار الحضاري من خلال تقديم الخدمات المختلفة عبر إقامة ١٠ أكشاك بالحديقة بقيمة إيجارية محددة للصرف على صيانة ورفع كفاءة الحديقة مع مراعاة المواصفات الفنية في إقامتها طبقا للرسومات المعتمدة.

أكدت نائب محافظ القاهرة أثناء جولاتها سرعة الانتهاء من إقامة الأكشاك الخدمية مع مراعاة خلق مساحات بين الأكشاك المقامة والحفاظ على مداخل ومخارج الحديقة لخدمة المواطنين والتيسيير عليهم واستغلال المواقع المناسبة في إقامة الأكشاك عن طريق مراعاة المسافات البينية وعدم إقامة أكشاك على بيارات الصرف الصحي منوه على مراعاة ارتفاع الأكشاك؛ بحيث لا تحجب الرؤية للمحلات المحيطة وفتح جميع الأبواب أمام الجمهور .

وقد وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال استعدادًا لفتح الحديقة أمام المواطنين بعد إقامة الأكشاك الخدمية لتقديم الأطعمة والمشروبات المختلفة قبل عيد الأضحى المبارك لاستقبال زوار الميدان والتنزه بالحديقة مع تقديم مقترح وتصميمات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد والبرجولات لراحة المواطنين نظرا لطبيعة الموقع والذي يلاقي رواجا تجاريا ومقصدا سياحيا للزيارة بصورة مستمرة خاصة بعد افتتاح فخامة السيد رئيس الجمهورية لمسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير التي تمت به؛ وذلك في إطار يحافظ على الشكل العام وطبيعة المكان التاريخي ومنع الإشغالات، مؤكدة على القيام بجولات ميدانية للموقع للمتابعة.

الجدير بالذكر قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمتابعات دورية لكافة تفاصيل مشروع تطوير مسار آل البيت وعقد اللقاءات الدورية والتنسيقية مع مؤسسة مساجد طبقا للبروتوكول الموقع.

رافقها خلال الجولة المستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة، والمراسم ومسئولي أعمال تطوير الحديقة وعدد من التنفيذين.