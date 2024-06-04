محافظ أسوان يعطى إشارة البدء للتشغيل التجريبى لأكبر مشروع للصرف بقرية الكاجوج

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام بإجمالى 517 مشروعًا بتكلفة 7.2 مليار جنيه تخدم نحو 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها ، فضلاً عن 6 مشروعات تم تنفيذها بنسبة 100 % ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، وبإجمالى مبالغ مالية 90.3 مليون جنيه، وذلك وسط فرحة وإشادة من أهالى قرى مركز كوم أمبو بالإنجازات العديدة التى تحققت فى ظل الجمهورية الجديدة، بتوجيهات من القيادة السياسية.

وقد رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة سوزان متولى المدير الننفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية والشركة المنفذة .

وأعطي اللواء أشرف عطية إشارة البدء للتشغيل التجريبى لأكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل بقرية الكاجوج بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، والذى يخدم 13 قرية بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتوازى تم التشغيل التجريبى فى نفس الوقت لـ 4 محطات أخرى مدعمة من صندوق تحيا مصر تشمل تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة ( المضيق - مرواو - كلابشة ) بالإضافة إلى تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي ثم رفع مياه الصرف الي محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مم مصنوع البولى إيثيلين عالي الكثافة HDPE .

وتضم القرى المستفيدة من المشروع الكاجوج والمضيق وأبو هور وجرف حسين وماريا والعلاقى وقورته ومرواو وقرشة وسلوا قبلى وسلوا بحرى والشبيكة ليستفاد منها أكثر من 81 ألف نسمة، ويشمل المشروع محطة معالجة وبرك أكسدة بطاقة 3 آلاف م3/يوم، وتم نهوها بنسبة 100%، ومحطة الرفع تم النهو والتسليم الإبتدائى لها، وشبكة إنحدار بطول 25 كم، بنسبة تنفيذ 75%، فضلاً عن توسعات معالجة ميكانيكية بطاقة 5/10 ألف م3 / يوم بنسبة تنفيذ 25 %، ومخطط نهوها ديسمبر القادم، علاوة على خط السيب بطول 6.4 كم على مصرف مخر سيل وادى النقرة الرئيسى بنسبة 100% ، يتم تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة ( المضيق - مرواو - كلابشة) .

أهمية دخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها التشغيل التجريبى

وأثناء جولته التفقدية شدد اللواء أشرف عطية على أهمية دخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها التشغيل التجريبى حتى يجنى المواطنين ثمار الجهود العظيمة التى يتم بذلها في مجالات العمل كافة، ولاسيما الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمساهمتها المباشرة فى تحسين جودة الحياة، والقضاء على المشاكل الصحية والبيئية، مكلفاً بضرورة تشغيل المحطات من خلال متخصصين، وإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودتها وكفاءتها، وتحقيق الإستدامة لأداء الخدمة على الوجه الأكمل.

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