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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالمنعم سعيد: مصر تبذل الكثير من الجهود لحل القضية الفلسطينية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد
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أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل حل الأزمة الفلسطينية الصهيونية.

وأكد سعيد، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن قبرص دولة صديقة، ودولة تريد السلام في المنطقة، ونأمل أن يكون لقبرص إسهامات في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني المتواجد في رفح، كما أن مصر تحاول الضغط على الجانب الصهيوني لفتح المعابر أمام سيارات المساعدات الإنسانية.

الدكتور عبدالمنعم سعيد الدولة المصرية الازمة الفلسطينية