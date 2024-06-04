ضبط سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات مزورة - أكلاشية - ملفات طلب التحاق بالكيان المشار إليه - 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .