نائب محافظ القاهرة تتفقد أحياء دار السلام ومصر القديمة والسيدة زينب

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها الميدانية المكوكية و المستمرة بصفة دورية بالتعاون والتنسيق مع اجهزتها التنفيذية بالمنطقة لتكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والقيام بحملات النظافة و رفع الاتربة والمخلفات لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة الى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في مجال الرصف والطرق ومتابعة مستويات الاعمال بها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .

وقد وجهت بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع والقضاء علي الإشغالات التي تعوق سير المارة ومرور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشددة على رفع كافة المخالفات وتكثيف اعمال النظافة و رفع المخلفات بالمحاور و الطرق الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة القاهرة وافرعها بالمنطقة .

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية و مسئولي الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية و مشرفي المربعات باستمرار الحملة للمحافظة على الاماكن التي تم رفع الاشغالات منها خالية من اية معوقات تعوق حركة المواطنين و احداث تغيير ملموس على ارض لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم

شملت جولة نائب محافظ القاهرة تفقد منطقة الفرنساوي و شارع السبع بنات وشارع عزبة خير الله بنطاق احياء حي مصر القديمة برفقه سناء محمود سكرتير الحي و المهندسة امل حافظ مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة مؤكدة على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشددة على رفع كفاءة النظافة وازالة كافة الاتربة و الرتش و مخلفات اعمال التطوير للحفاظ على اعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة عزبة خير الله .

كما شملت جولة سيادتها تفقد الاراضي املاك المحافظة بنطاق المنطقة على كورنيش النيل باحياء دار السلام و مصر القديمة للحفاظ عليها في ظل الاقتراحات المختلفة لكيفية استغلالها الاستغلال الامثل .

رافقها خلال الجولة جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و الاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم و مديري المتابعة الميدانية و الاشغالات بالاحياء التي شملتها الزيارة .