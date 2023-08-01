ماتت من الصدمة.. وفاة سيدة عقب علمها بمصرع نجليها في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بالإصابة التي لحقت بها ومعرفتها بوفاة نجليها، وذلك بعد يومين من وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها افراد الأسرة ناحية قرية كفر بهيدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية واصطدامهم بشجرة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود اشارة من مستشفي ميت غمر بوقوع حادث اصطدام سيارة تستقلها اسرة كاملة بشحرة ونقلهم الى مستشفى ميت غمر العام.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، وبالفحص تبين وفاة كلًا من الطفل "محمد أحمد. ال. ش " 12 عاما،وشقيقته "دينا "7 أعوام جثتين هامدتين واصابة الأب وزوجتة "أدعاء حادث طريق".

وتبين أن الأسرة كانو يستقلون سيارتهم الملاكي وأثناء خروجهم من قريتهم كفر بهيدة بنطاق مركز ميت غمر متوجهين لقضاء إجازة الصيف انفجر إطار السيارة مما أدى إلى اصطدامهم بشجرة علي جانب الطريق وانقلاب السيارة ووفاة الطفلين وإصابة الأب والأم بإصابات خطيرة، وجرى إيداع جثامين المتوفيين بمشرحة المستشفي على ذمة تصرفات النيابة.

وفور علم الأم بوفاة نجليها اصيبت بحالة من الصدمة بجانب اصابتها التي لحقت بها وتوفيت عقب يومين من الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية.