معسكر مغلق لمنتخبات الكاراتية بالإسماعيلية استعدادا لبطولة أفريقيا بالمغرب

يخوض المنتخب المصري للشباب والناشئين والناشئات وذوي الهمم للكاراتية، معسكرًا تدريبيًا في محافظة الإسماعيلية، من أجل الاستعداد والتجهيز لمنافسات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس الجاري في دولة المغرب.

ويقام المعسكر التدريبي خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس الجاري، للإعداد البدني والنفسي للمنتخبات للمشاركة بقوة في بطولة إفريقيا، ورفع علم مصر عاليًا وحصد العديد من الميداليات المتنوعة واعتلاء منصات التتويج.

وتستضيف منطقة الإسماعيلية برئاسة محمد خليفة معسكر المنتخب المصري، حيث يقوم بتوفير سبل الراحة للمنتخبات وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم، من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة من خلال المعسكر.

كما يتابع مجدي منسي المدير التنفيذي للفرع معسكر المنتخب المصري، وأيضًا يتابعه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لحظة بلحظة، ويقوم بتوفير كافة متطلباتهم ودعمهم ومؤازرتهم للاستمرار في احتلال الريادة العالمية.

حيث يقوم الاتحاد المصري للكاراتيه بتقديم كافة الدعم والمساندة لجميع المنتخبات، خاصة منتخب ذوي الهمم الذين يحصلون على دعم قوي نظرًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويرافق بعثة الكاراتيه في المعسكر كلًا من جمعة سلامة المدير الفني لمنتخب الشباب والناشئين، بالإضافة إلى مصطفى السنباوي وسيد سالم ومحمد زغلول وإسلام عمر مدربي الشباب والناشئين.

بينما يتواجد مع منتخب ذوي الهمم كلًا من المدربين وائل عبد الله، ومحمد عكاري، ومحمد فؤاد، والدكتور أمل للمتابعة الطبية.