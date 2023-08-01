اقرأ غدًا في «البوابة»| إعلان حرب.. بوركينا فاسو ومالي تهددان: التدخل العسكري في النيجر يشعل المنطقة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 2 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إعلان حرب.. بوركينا فاسو ومالي تهددان: التدخل العسكري في النيجر يشعل المنطقة

السيسي: الاهتمام بصحة المواطن المصري أولوية قصوى للدولة

سيرجي شويجو: الضربات ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية زادت حدتها.. وخسائرهم فادحة.. وهجومهم فاشل

45 شاحنة مساعدات أممية تصل إلى أربع ولايات سودانية

استطلاع.. ترامب لا يزال المرشح المفضل للجمهوريين رغم الاتهامات الجنائية

نداء.. مطالبات بالإفراج عن فرنسي معتقل في إيران

حرق مسجد.. حظر التجول وتعطيل الدراسة بولاية هندية

"العسومي": الصمت الدولي تجاه حرق المصحف يدخلنا في دائرة من العنف