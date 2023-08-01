الأمم المتحدة تدين تفجيرا انتحاريا أودى بحياة 54 شخصا في باكستان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان، وأودى بحياة 54 شخصا على الأقل وأصاب نحو 83 آخرين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق إن الأمين العام يقدم خالص تعازيه لعائلات الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف حق أن الأمين العام يدعو السلطات الباكستانية لتقديم المسؤولين عن ذلك العمل إلى العدالة، ويشجب كل أشكال الإرهاب والهجمات المتعمدة ضد المدنيين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أيضا إن غوتيريش يعرب عن تضامنه مع حكومة باكستان وشعبها في مكافحة تلك آفة الإرهاب.