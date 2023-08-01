وزير السياحة: إضافة 4311 غرفة فندقية جديدة وانتهاء تطوير منطقة الأهرامات

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن أعمال تطوير منطقة الأهرامات الجارية عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص، تم الانتهاء منها وجارٍ عمل مراجعة للتجربة السياحية في المنطقة قبل الافتتاح الرسمي، الذي سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف عيسى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الطاقة الفندقية لمصر في نمو مستمر، وقد تمت اضافة أكثر من 4311 غرفة فندقية جديدة خلال العام الماضي، كما أن هناك أكثر من 25 ألف غرفة فندقية سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2024، لافتا إلى زيادة الموازنة المخصصة لأعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية بحيث ستصل إلى 3 مليارات جنيه، وجميعها بالجهود الذاتية، وسيقل اعتماد المجلس الأعلى للآثار على الموازنة العامة للدولة إلى أقل من نصف مليار جنيه.

من جانبها، قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن ملف مسار العائلة المقدسة يلقى اهتماما كبيرا من الدولة وقد تم الانتهاء من تطوير ما يقرب من 6 نقاط وجار العمل على الانتهاء من آخر نقطتين في محافظة أسيوط خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد أحد أنماط السياحة المصرية المتنوعة، ويضاف إليها مما يمثل دفعة قوية للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات التي تنظم بعض الرحلات لمسار العائلة المقدسة.

وتابعت شلبي: "تتولى هيئة تنشيط السياحة الترويج لمسار العائلة المقدسة وذلك بالتنسيق مع بابا الفاتيكان، علاوة على أن الوزارة بصدد الحصول على مباركة بابا الفاتيكان للترويج السياحي للمسار".

أما الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فأعلن الانتهاء من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذا انتهاء وضع القطع الأثرية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض العديد من القطع التي تعرض لأول مرة، تتضمن مجموعة من الآثار الغارقة .

وأضاف أنه يجري العمل على تطوير جبخانة محمد علي والمعروف باسم مصنع البارود والمعروف حاليا باسم اسطبل عنتر وذلك لإنقاذ هذا الأثر الهام، منوها لانتهاء أعمال ترميم جامع الاقمر خلال منتصف أغسطس الجاري، كما يتم العمل على ترميم سارية الجبل وهو أقدم أثر عثماني موجود في مصر، وتم إعادة تركيب 20 قبة الموجودة في المسجد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من القاعة الكبيرة بقصر المانسترلي علي اعلي مستوي، كما يجري العمل في المحمل بمنطقة القلعة والتي كانت تقوم بتصميم الكعبة، كما يجري العمل على تصميم لاند سكيب علي اعلي مستوي بمنطقة القلعة.

وكشف عن ظهور نقوش والوان لأول مرة بمعبد إسنا، ويجري العمل في معبد الأقصر، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن تسقيف معبد الكرنك، مؤكداً أن المعابد قديما كانت مسقفوفة ويجري العمل على تسقيف معابد الكرنك للحفاظ على الألوان التي أعيد ظهورها.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إزالة عزبة الصعايدة في منطقة سقارة وعددهم 17 منزلا، وتم تعويضهم ونقلهم إلى مناطق أخرى.

من جانبه، قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم الترويج بشكل مكثف في الدول العربية، لمهرجان العلمين الدولي؛ وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة والسياحية قبل انطلاق المهرجان بفترة طويلة.