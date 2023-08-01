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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

  ويشهد الاربعاء نشاط رياح علي مناطق من  السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36  للعظمى و25 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29  درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا