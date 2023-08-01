شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الاربعاء نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى و25 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29 درجة .