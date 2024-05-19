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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الشهادة الإعدادية 2024.. مدير "تعليم القاهرة" يتابع انضباط امتحان اليوم الثالث

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأحد امتحان الشهادة الاعدادية بلجنة مدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

واطمأن "موسى" على حسن سير العملية الامتحانية، حيث أدى الامتحان عدد (٢١٥) طالب وطالبة فى (١١) لجنة، كما اطمأن على أداء الطلبة للامتحان، واوصى الزائرة الصحية بالتواجد قبل بدء اللجنة وحتى الانتهاء والتدخل السريع في حالة حدوث أي ظرف طارىء .

وأشار مدير المديرية إلى توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية إمتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات .

ويؤدي  الطلاب الامتحان اليوم الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية من الساعة (٩ : ١١)

بينما يؤدى الطلاب الامتحان الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
من الساعة (١١:٣٠ : ١٢:٣٠).

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