النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قرر نيابة جوب الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا فى مياه ترعة قمري بنطاق مركز القرين وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القرين

يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "رمضان ص ح" 28 سنة مقيم القلعة نطاق مركز القرين جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.