رئيس مياه سوهاج يناقش مؤشرات الأداء ويكرم المتميزين بالمسار الوظيفي والإدارة الفنية المستدامة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة مؤشرات الاداء خلال العام 2022/2023 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإحلال والتجديد للعدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع افرع الشركة وكذلك عرض خطط الشركة فى ترشيد الطاقة واعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب للمساهمة في رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاج وترشيد الطاقة.

وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم عدد 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفى لتميزهم فى اجتياز الاختبارات التحريرية.

كما كرم العاملين بمحطات مياه الصوامعة المدمجة والاحايوة المطورة باخميم ومحطات رفع صرف صحى رقم 1 ورقم 3 بالمراغة والشوكا بطما وذلك لحصولهم على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM وكذلك تكريم العاملين بمحطة الطوايل الغربية لحصول المحطة على شهادة اعتماد سلامة ومامونية المياه.