رونالدو يستعد للزمالك.. النصر يسحق الاتحاد المنستيري برباعية في البطولة العربية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز ساحق على الاتحاد المنستيري التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار الجولة الثانية بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وأحرز رباعية النصر كل من أندرسون تاليسكا في الدقيقة 42 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 74 وعبدالإله العمري في الدقيقة 88 وعبدالعزيز العليوة في الدقيقة 90، فيما جاء هدف الاتحاد المنسيتري الوحيد بنيران صديقة بعدما سجل على لاجامي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66، وشهدت المباراة سيطرة من الفريق النصراوي على اللقاء في ظل تألق رونالدو الذي كاد يحرز أكثر من هدف.

ودخل رونالدو تاريخ كرة القدم برقم قياسي جديد بعدما سجل الهدف الثاني في المباراة، عن طريق رأسية، ليصبح البرتغالي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بتلك الطريقة، في تاريخ اللعبة، برصيد 145 هدفا/ متجاوزا الرقم العدد السابق الذي كان مسجلا باسم الألماني جيرد مولر، حيث سجل 144 هدفا برأسه.

،احتل النصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط متساويا مع الشباب الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وبهذا الفوز، تعقدت الأمور في المجموعة الثالثة ليصبح رونالدو ورفاقه مطالبون بالفوز على الزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة، الخميس المقبل، لضمان التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما يعني استعداد النجم البرتغالي بقوة للفريق المصري حتى لا يهدر فرصه في رفع الكأس.