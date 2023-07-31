«النمور تعبر».. اتحاد جدة يتعاقد رسميا مع فابينيو من ليفربول

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع البرازيلي فابينيو، نجم وسط ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر اتحاد جدة، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل "إكس"، ظهر فيه اللاعب البرازيلي بجانب نمر إشارة إلى لقب فريق الاتحاد، وكتب: النمور مسموح لها بالعبور.

وتمكنت إدارة نادي الاتحاد في التوصل لاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع فابينيو بصفقة تمتد 3 سنوات حتى صيف عام 2026 بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية في الساعات الماضية.

وأثير الجدل، خلال الأيام الماضية، حول فشل الصفقة بسبب مجموعة كلاب فرنسية شرسة يقتنيها اللاعب وغير مسموح لها بالدخول إلى المملكة ليظهر فابينيو بصحبة النمور في الفيديو في إشارة إلى نجاح إدارة نادي الاتحاد في حل الأزمة ليتم بعدها توقيع العقود.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن النادي السعودي دفع حوالي 40 مليون يورو في الصفقة إلا أن النادي لم يعلن عن التفاصيل المالية حتى الآن.