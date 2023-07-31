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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على رأي جهاد جريشة في ضربة جزاء الشباب السعودي ضد الزمالك

جهاد جريشة الحكم
جهاد جريشة الحكم الدولي السابق
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أكد جهاد جريشة  الحكم الدولي السابق أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها لفريق الشباب السعودي ضد فريق الزمالك المصري  في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية، قرار صحيح من الحكم الليبي عبد الواحد حريويده حكم ساحة.

وقال الحكم الدولي السابق لـ"البوابة نيوز"، إن القانون واضح وصريح ولا يوجد اى شك في قرار الليبي خاصة وان محمد عبدالغني مدافع الزمالك لمس الكرة بيده وكانت خارج محيط الجسد .

وتابع: لا يوجد اى ظلم ضد الزمالك والحالة الوحيدة التى لاتحتسب فيها مثل هذه الحالة لو ان الكرة عائدة من قدم زميل في هذه الحالة لا تحتسب ركلة جزاء.

وقال جهاد جريشة، إن حديثة ليس له علاقة باسم النادي ولا لون التيشيرت ولكنه متطابق مع القانون وهو ما اخذ به الحكم الليبي.

وتابع جهاد جريشة: صرحت عقب طرد لاعب منتخب الشباب  المصري لكرة القدم امام منتخب المغرب في نهائي البطولة الافريقية  واكدت على صحة قرار حكم اللقاء بطرد لاعب منتخبمصر  بعد١٣ دقية  من إنطلاق  اللقاء  ورغم ان البعض كان غاضباً ولكن القانون واضح وصريح ومن يطبقه لابد ان نشيد به ولا نهاجمه.

واشتكى الزمالك من الظلم التحكيمي خلال اللقاء الذى أداره طاقم تحكيمى مكون من  الليبي عبد الواحد حريويده حكم ساحة وعاونه كل من عطية عيسى مساعد أول ووحيد الجحاوي مساعد ثاني وحسين أبو يحيى حكم رابع، وعمار الجنيني حكم فيديو وجاسم عبد الله مساعد حكم فيديو.

وأكد مدرب الزمالك أوسوريو عقب اللقاء، أن الفريق الأبيض تعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة تسببت في الخساراة .

ودخل أكثر من لاعب بالزمالك في محادثات جانبية ساخنة مع حكم اللقاء بسبب قراراته طوال المباراة ضد الفريق الأبيض ولصالح الفريق السعودي، وابرزهم شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد زيزو وسيف الجزيري .

خسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

الشباب السعودى الحكم الدولي السابق استاد مدينة الملك فهد بالطائف الليبي عبد الواحد حريويده حكم ساحة محمد عبدالغني مدافع الزمالك الليبي عبد الواحد حريويده