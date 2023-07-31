مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة شهد تنوع بين الطلاب على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم شدد على بذل جهود غير عادية هذا العام؛ وذلك للمحافظة على عدم الإخلال بالمنظومة داخل الامتحانات.

وشدد شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة واجهت الغش بعد من التقنيات التي ساعدت على التصدي لتلك الظاهرة.

وعلق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «وزير التعليم حرص على أن يوجه أوائل الثانوية العامة 2023 رسالة لأصدقائهم، حول حول سبل التفوق والمذاكرة الجيدة».

وبشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، أكد شادي زلطة أنه لم يحدث أي تسريب للنتيجة؛ لأن الدكتور رضا حجازي وقع واعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 تمام الساعة 8 أمس الأحد، ونشر النتائج على منصات التواصل الاجتماعي كان بعد اعتماد النتيجة من قبل الوزير بشكل رسمي.

وحول تظلمات نتيجة الثانوية العامة، نوه أن تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 سيبدأ يوم الخميس 3 أغسطس وحتى 15 يوما، وسيكون عبر رابط إلكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إحالة 641 طالبا للنيابة العامة بسبب الغش في نتيجة الثانوية العامة 2023، وبلغ عدد الملاحظين المخالفين 199، وتم تحويلهم للشؤون القانونية بالوزارة.

