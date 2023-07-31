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الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر خطة ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية، التي سيجرى تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وسيجرى تخفيف أحمال الكهرباء بقري ومدن محافظة القليوبية، بتوقيتات زمنية محددة وفقا للجداول الموضحة.

جدول القليوبية

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