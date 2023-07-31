أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية، التي سيجرى تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وسيجرى تخفيف أحمال الكهرباء بقري ومدن محافظة القليوبية، بتوقيتات زمنية محددة وفقا للجداول الموضحة.
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ننشر خطة ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية
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أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية، التي سيجرى تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية، التي سيجرى تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.