"نيها كاكار" تحيي حفلا" في" كوكاكولا أرينا"

تصل النجمة وحكم برنامج «Indian Idol» “نيها كاكار” إلى مسرح «كوكاكولا أرينا» لتحيي حفلها في 22 أكتوبر المقبل.

وتعتبر نيها كاكار واحدة من أبرز نجمات الموسيقى حول العالم، حيث تمكنت بأغانيها من اجتذاب الجماهير واحتلت قمم المخططات الموسيقية،

وبدأت نيها رحلتها نحو النجومية عندما شاركت في الموسم الثاني من برنامج «Indian Idol» في عام 2006، ولم يمضِ وقت طويل حتى ارتقت بشهرة كبيرة وحصلت على لقب «شاكيرا الهند». منذ ذلك الحين، لم تتوقف نيها عن الإبداع الموسيقي وسطرت العديد من النجاحات بفضل صوتها الرقيق وأدائها الجاذب على المسرح.

ويتخلل مسيرتها الاحترافية قائمة طويلة من النجاحات الكبيرة، حيث استطاعت أن تحقق السيطرة على صناعة الموسيقى بأغانيها العاطفية والجذابة. من ألبومها الأول «Neha The Rock Star» الذي شمل موسيقى من The Meet Bros، إلى أعمالها المشهورة في بوليوود مثل «Kar Gayi Chull» و «Sunny Sunny» مع Yo Yo Honey Singh، و«Manali Trance» وAkkad Bakkad«، تمتاز رحلة نيها الفنية بالتنوع والابتكار.

استطاعت ببراعة أن تجمع بين الحنين العاطفي والإيقاع الجذاب في أغانيها، ما جعلها تتفاعل مع ملايين المستمعين حول العالم.